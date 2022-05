Alejandra, tras hablar sobre la boda de su primo: "No me arrepiento de lo que dije, lo volvería a hacer"

Alejandra Rubio ha escuchado los comentarios que esta semana se han hecho sobre ella en distintos programas

Alejandra Rubio levantó ampollas asegurando que no conocía a la novia de su primo y defendiendo que Rocío Carrasco sí iría a su boda

Carmen Borrego no disfrutó de la boda de su hijo: "Estaba muy enfadada"

Ha sido sin duda una de las protagonistas de la semana. Alejandra Rubio hacía un comentario el pasado sábado desde la boda de su primo José María que provocaba todo tipo de críticas, especialmente entre los colaboradores de 'Sálvame'.

Alejandra, con toda la naturalidad del mundo, le contestaba a Emma García que en su opinión Rocío Carrasco sí iría a su boda, algo que no gustaba a su tía Carmen Borrego: "Me duele mucho que se le haga de menos a mis hijos". Además, Alejandra también confesaba que no conocía a la novia de su primo: "La he conocido hoy en la boda, no la había visto en mi vida".

Kiko Hernández y otros colaboradores han criticado las palabras de la hija de Terelu defendiendo que no tuvo empatía con su tía ni con su primo. Hoy Alejandra escucha lo que han dicho sobre ella y responde:

"No me arrepiento de nada de lo que dije, lo volvería hacer exactamente igual, no creo que haya dicho nada malo, ¿qué queréis que mienta? Es verdad que no conocía a la novia de mi primo, pero también dije que me pareció una chica encantadora".