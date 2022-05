Terelu Campos reacciona a las duras acusaciones vertidas sobre su hija en 'Sálvame' y lanza un aviso a Kiko Hernández

Tanto Jorge Javier Vázquez como los colaboradores del programa han vertido comentarios tan fuertes que terminaron por hacer llorar a la mismísima Carmen Borrego : "Me duele que se haga de menos a mis hijos de esta manera, se han reído hasta del vestido de la novia".

Hoy ha sido Terelu Campos la que ha visto las imágenes de la semana en 'Sálvame' y, como era de esperar, no ha podido mantenerse callada: "A mí ya no me sorprende nada, yo ya sé de qué pie cojea cada uno, yo ya sé cómo se pronuncia cada uno de los que están ahí".