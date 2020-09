La pareja se habría dado un tiempo , y no estaríamos ante una ruptura definitiva: “Están en un paréntesis , no en un punto y final. Se han dado un tiempo. Lo decidieron entre los dos pero fue ella la que dio el primer paso. Alexia no estaba bien , cree que ya no estaban disfrutando del amor como antes”.

Es decir, según Saulo, “no estaban bien pero no había discusiones. Simplemente, no podían estar centrados en lo que ellos querían. No estaban cómodos por la presión mediática, querían que su historia fuese igual de bonita que al principio, por eso se han dado un stand by, no es una ruptura definitiva”. Saulo cuenta, además, que Alexia y Alfonso continúan con la comunicación y él considera que podrían retomar la relación en un futuro.