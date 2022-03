Ana María Aldón siembra la duda: ¿es Conchi quien filtra información sobre los problemas que tiene con Ortega Cano?

Conchi se da por aludida y entra en directo en 'Viva la vida': "Que esta señora deje ya de nombrarme"

En la última semana, y tras una supuesta reconciliación, Ana María Aldón ha suavizado su postura frente a la crisis que ha psufrido recientemente con su marido, José Ortega Cano. Era precisamente Ana María quien, en este programa, lanzaba un mensaje desesperado hacia el diestro pidiéndole volver a vivir y disfrutar más de su tiempo juntos.

Tras sus polémicas declaraciones fueron muchos los que opinaron sobre sus declaraciones en los medios de comunicación, entre ellos Gloria Camila y Rocío Flores. Estas valoraciones, no siempre positivas, no gustaron a Ana María, quien contestaba airada: "No habla de su relación y habla de la mía, ¿por qué?", se preguntaba la colaboradora con respecto a las palabras de Rocío Flores.

Sin embargo, en cuestión de días Ana María cambió radicalmente de actitud y empezó a hacer creer a todos que su matrimonio volvía a estar bien: "Ya hemos hablado y estamos perfectamente". Muchos de los colaboradores, entre ellos Diego Arrabal, no creen las palabras conciliadoras de Ana María y opinan que su tibieza está más bien relacionada con un toque de atención: "A ti te ha tirado de las orejas tu marido, la hija de tu marido, la medio nieta de tu marido...".

Ana María siembra la duda: ¿es Conchi quien filtra información?

Ana María ha negado que Gloria Camila le haya afeado su conducta y también que sea ella la persona que filtra información sobre la pareja, sin embargo, sobre la hermana de Ortega Cano, Conchi, no ha dicho nada, ha preferido guardar silencio: "Yo no voy a decir ningún nombre, si quieres decirlo tú, dilo", le pedía a Diego Arrabal.

Pero Diego no ha sido el único que ha puesto el foco en la hermana de José Ortega Cano. Esta semana una publicación aseguraba que el torero se habría estado desahogando con su hermana por teléfono sobre los problemas que tiene con Ana María, algo que Conchi habría aprovechado para filtrar información a la prensa. Al parecer, la colaboradora de 'Viva la vida' no considera que esta teoría sea una locura y no se ha molestado en desmentirlo...

Conchi se da por aludida y entra en directo muy enfadada

A la vuelta de publicidad Emma García anunciaba que Conchi, la persona de la que hablaban justo antes de irse al descanso, estaba en directo en el programa para responder a los que la acusan de filtrar información de la familia:

"Yo quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no nos cuenta nada de lo que le ocurre (…) Hace cuatro años que yo no voy a casa de mi hermano, yo perdí a mi hermano con 23 años y no he vuelto a tener ganas de salir a la calle, para mí mi hermano es como mi hijo, solo me ha faltado parirle (…) Ahora que me ha operado ha venido a verme y se ha preocupado por mí, pero no me ha contado nada, él es una excelente persona que se merece lo mejor (…) Yo lo único que he hecho mal es haber dicho esa mala palabra que dije de Ana María cuando estaba en 'Supervivientes', y si ella hubiera venido a verme yo le hubiera pedido perdón, me arrepiento de lo que dije de Ana María porque yo no le quiero hacer daño a ninguno de mis hermanos".

Conchi se refería a las desafortunadas declaraciones que hizo sobre Ana María Aldón cuando ella estaba en Honduras, unas declaraciones en las que se refería a la mujer de su hermano como "esa hija de puta". Conchi ha querido dejar claro que se arrepiente de sus palabras pero su intervención solo ha conseguido que Ana María se enfadase aún más:

"Estás siempre sacando esas cosas feas que yo te dije y que me arrepiento, lo sacas más que yo, en tu tierra estáis más acostumbradas a decir esas palabras pero no es algo que yo suela decir".

Como era de esperar, Ana María no se ha quedado callada y ha respondido a Conchi más directa que nunca:

"No, perdona, en mi tierra no tenemos costumbre de decir 'hija de puta', y yo no soy quien saca las informaciones, quien cuenta las cosas que tú dices es el que tú crees que es tu amigo, Sergi Ferré".

Conchi explota y saca a relucir la mala relación que tienen

La tensión crecía por momentos y terminaba explotando la situación. Conchi desvelaba públicamente por primera vez que entre las cuñadas no existe buena relación:

"Vamos a dejar las cosas claras, yo a ti no te he caído nunca bien, ni yo ni mi familia, tú y yo llevamos cuatro años sin hablar y a mí lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, que tú y él os llevéis bien, yo a Sergi solo le conozco de que su madre viene a mi peluquería (...) ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? tampoco, tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo".

Ana María se derrumba: "El problema es que estoy estorbando"

Ana María se derrumba: "El problema es que estoy estorbando"

Ana María contraatacaba y se tomaba muy, pero que muy mal las insinuaciones de Conchi sobre la supuesta mala relación que tiene con el resto de hermanos del torero: