Asraf se ha sentado en el plató de 'Viva la vida' después de meses alejado de la televisión. Su chica, Isa Pantoja, acudía ayer mismo a 'Sábado deluxe' y daba titulares que seguro no han dejado indiferente a Asraf.

Isa llegaba a reconocer que, si su madre se lo pidiera, ella estaría dispuesta a recluirse en 'Cantora' junto a Isabel Pantoja aunque eso supusiese estar lejos de Asraf, ¿cómo se ha tomado el ceutí las palabras de su novia?

Aunque todos los que vieron el programa se sorprendieron con las palabras de Isa, lo cierto es que Asraf se ha mostrado muy comprensivo y ha asegurado que él haría lo mismo por su madre si se lo pidiera: "Si mi madre me necesitara y me pidiera que me fuera con ella yo lo haría".

Asraf ha confesado que no ha vuelto a hablar con su suegra, Isabel Pantoja, y que se siente triste por el sufrimiento que su chica está soportando por estar en medio de la guerra mediática que protagonizan su madre y su hermano por los platós de televisión. Sin embargo, Asraf ha asegurado que Isabel Pantoja es "buena madre" independientemente del escándalo que la rodea con respecto a la herencia de su hijo: "Mi relación con Isabel Pantoja ha sido siempre súper buena, hemos estado hasta jugando al póker".

Emma García se sorprendía al escuchar las palabras de Asraf: "En 'La casa fuerte' no hablaste bien de ella, ¿cuál es la versión que nos debemos creer?".

El punto en el que Asraf no está de acuerdo con Isa Pantoja

Aunque se ha mostrado comprensivo con las palabras de Isa Pantoja en 'Sábado deluxe', Asraf no ha coincidido con su novia en una de sus declaraciones. El novio de la influencer no entiende que su chica sienta que le debe algo a su madre o que está en deuda con ella: "Me parece normal que sienta gratitud hacia su madre, pero no que se sienta en deuda, pero vamos, que en esa familia nada es muy normal".