Diego era en aquel momento, principios de 2003, la pareja oficial de Isabel Pantoja: "Diego y yo estábamos sentados en la misma mesa, sin saberlo éramos la mesa de los cornudos , Julián me engañó a mí e Isabel engaño a Diego", explicaba Maite Zaldívar.

"Esta señora miente, pero bueno, que diga lo que le dé la gana, no se puede estar viviendo instalada en el rencor durante 20 años, habla por dinero y desde el rencor".

Según Diego Gómez, fue el por entonces alcalde de Marbella Julián Muñoz el que no se comportaba de manera discreta y correcta: "En aquella cena llegó Julián y, de muy malas formas, pidió que se le hiciera un hueco en nuestra mesa, después de la cena yo hablé con él porque hubo algo que no me gustó".