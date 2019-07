Diego Matamoros arremete contra Makoke y Tony Spina y ella le espeta: “Necesitas tele, pero búscate a otra”

Además de condenar este comentario, Makoke le mandó un mensaje a Diego: “Habla de tu vida, que tienes mucho que contar, y déjame en paz de una vez”. Mientras hablaba, Diego le envió un mensaje a Suso, presente en el plató. El colaborador lo leyó en voz alta: “Le pido que firme que nunca he hecho nada de los delitos que me imputa por los pasillos de Telecinco. Si no, tiene una querella criminal en la que voy a pedir cárcel y dinero”. Makoke le respondió con contundencia: “Entiendo que necesitas televisión, pero búscate a otra, que yo ya llevo muchos años sufriéndote”.