Diego Matamoros exige a Makoke una disculpa pública y amenaza con enviarla a la cárcel

Diego Matamoros y Makoke se encuentran en las instalaciones de Mediaset pero no bajo el mismo techo. Diego está en el plató de ‘Viva la vida’ mientras que Makoke se encuentra en una sala escuchando la entrevista del hijo de su expareja. Y es que Diego no quiere compartir plató con la ex de su padre por lo siguiente...

Minutos más tarde ha sido Makoke la que se ha sentado junto a Sandra Barneda y los colaboradores del programa y reconoce que no hice bien: "Sí que es verdad que yo conté lo que he vivido, me arrepiento lo que he contado a los colaboradores pero no le voy a pedir perdón porque públicamente no he contado nada. Que me lo pida él a mí".