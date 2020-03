Diego Matamoros desenmascara a Estela Grande: sus mentiras, el divorcio y la relación con Kiko Jiménez

¿Por qué no se hablan Estela y Laura Matamoros?

Kiko Matamoros dio una pincelada sobre este asunto en 'Sálvame' pero ahora ya sabemos toda la verdad. Laura Matamoros y Estela Grande no se hablan porque la primera "le robaba ropa" a la segunda. La pillada de Laura tuvo lugar, tal y como ha revelado Kiko , en un evento en el que ambas coincidieron y, al preguntarle por los pantalones que llevaba puestos, Estela le mintió, pues Laura sabía que no los había comprado en Madrid tal y como Estela aseguraba (porque ella los había comprado en París y le costaron más de 400 euros).

La relación de Estela con Kiko Jiménez

Diego confiesa que no cree a Estela cuando asegura que no ha estado enamorada de Kiko Jiménez pero la mayor revelación en este apartado del 'polideluxe' ha sido que a Diego le consta que Estela invitó a Kiko a su cumpleaños pero que éste ni siquiera contestó. Se lo contó ella misma y él le dijo que no lo entendía: "El otro lo que ha hecho ha sido reírse de ella en todo momento", opina. "Me da pena porque no me parece mala tía. Se ha confundido, se le ha ido la olla, se ha juntado con un cateto que la ha utilizado en todos los sentidos", ha rematado Diego.