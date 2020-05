La confesión más dura de Alba Carrillo: "Me casé con Feliciano porque pensé que era lo mejor para mi hijo"

La culpa por las malas decisiones de su vida

Alba se considera una persona pasional y admite que debería haber tomado ciertas decisiones de manera reflexionada para no dañar a terceras personas. “Creo que ya la he superado pero durante tiempo tuve culpa como madre porque quise tomar unas decisiones en mi vida y me sentí culpable por haberle cambiado de vida”. Admite que tuvo que “haber reflexionado más a la hora de irme a vivir con Feli o cambiarle de colegio a mi hijo. He sido castigada por mis propios caprichos. He vivido las consecuencias de mis propias cabezonerías” , reconoce.

Pero lo que más nos ha sorprendido ha sido cuando ha confesado que ella no quiso casarse con Feliciano López, que eso fue otra mala decisión: “Fui al psicólogo cuando Feli me pidió matrimonio porque no quería casarme, sabía que no iba a funcionar. Si hubiera dicho que no, no hubiera tenido que hacerle vivir a mi hijo la situación que vivió. Me casé porque pensé que era lo mejor para mi hijo, porque tomé una decisión y no quise echarme para atrás”.