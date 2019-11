Gianmarco reacciona al ataque de su ex: "Estoy harto que haya gente que busque visibilidad con mi apellido"

Gianmarco se encuentra en el punto de mira tras su paso por la casa de 'GH VIP' y su más que amistad con Adara. En el programa 'Viva la vida', su ex Ivanna Icardi acudió a desenmarcarar al concursante:"Fue el mismo juego patético que hiciste conmigo. Me echaron y me diste la patada", acusaba la italiana a Gianmarco de utilizar una estrategia de seducción con el fin de quedarse en el concurso. Este discurso se vio apoyado después por su anterior pareja, Luifa Galesio, ambos coincidían en el poder manipulador de Gianmarco para ganar 'GH VIP'.