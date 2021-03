Luis Rollán responde a las palabras de Isa Pantoja en redes sociales.

Asraf Beno señala que entre Luis Rollán e Isa Pantoja nunca ha habido buen rollo.

Luis Rollán, dolido porque Isabel Pantoja ha roto su amistad con él.

Luis Rollán se derrumbó hace unos días en plató de ‘Viva la vida’ al desvelar que había roto su relación Isabel Pantoja. Su hija, Isa, ha reaccionado a través de sus redes sociales con un demoledor mensaje: “Cuando he tenido conflictos con terceros los he resuelto por mi cuenta. Aun así he respetado a los amigos de mi madre y a los de mi hermano. Ellos los han elegido y pueden, de igual manera, resolver sus problemas. No me tengo que hacer cargo de nada”.

Además, por si esto fuera poco, Gustavo González aseguró en ‘Sálvame’ que Isa estaría feliz con la reciente ruptura de amistad entre su madre y Rollán. Ahora Luis responde y se lleva un inesperado encontronazo en directo con Asraf Beno, novio de Isa.

“Me sorprende porque cuando ella ha tenido problemas con su familia yo jamás he celebrado nada, todo lo contrarios. Continuamente he recibido por parte de ella comentarios que nunca me han gustado, y yo no le he hecho nada”, comenzaba a decir Luis para ser interrumpido por Asraf: “Tengo entendido que han pasado cosas entre vosotros”.