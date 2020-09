Kiko Matamoros se derrumba al contar una discusión con Anita que le marcó: "Como padre, me duele"

Matamoros confiesa que no le sentó nada bien ver una foto de Anita en el barco del ex de Makoke y padre de Javier Tudela y explica por qué no se sintió cómodo: “Una de las denuncias que Makoke le hace a este señor (su ex) es por un tema en el que se podían haber producido lesiones de mi hija cuando estaba en el seno materno. Para mí, como padre, es tremendamente doloroso, no sé si mi hija lo puede entender”.