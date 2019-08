El tremendo enfado de Makoke con Mila Ximénez, que la acusó de filtrar información: “Solo quiere malmeter entre mi hija y yo”

Mila Ximénez acusó a Makoke de filtrar información sobre la enfermedad de Kiko Matamoros y, por tanto, de haber traicionado a su hija Anita. La colaboradora de ‘Viva la vida’ se puso muy seria y mandó Mila un mensaje muy claro: “¿Qué he filtrado yo? Solo quiere malmeter entre mi hija y yo. ¿Se puede caer más bajo? No he tenido un problema con mi hija en 19 años”.