Makoke, muy dura con Kiko: “Me has sido infiel, quieres arruinarme y quitarme los muebles para quemarlos”

Makoke ha hablado en ‘Viva la vida’ sobre su relación con Tony Spina, pero también ha lanzado un mensaje a Kiko Matamoros. Kiko Calleja le ha leído un mensaje que Kiko le ha contado que ha estado escribiendo a Makoke para que le de los muebles de su casa. En ese momento, ella se ha enfadado mucho y le ha querido contestar, mirando a cámara y hablándole directamente: “Me has sido infiel, me quieres arruinar y ahora me quieres quitar los muebles, y encima para quemarlos porque no tienes ni casa”. Y luego ha añadido que no está pasando por un buen momento económico y que no puede comprarse otros muebles: “Si no tiene casa, ¿para qué le voy a dar unos muebles que ahora necesito?”