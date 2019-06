El 'zasca’ más bromista de Paz Padilla a Luis Merlo cuando él dice que se ve menos guapo

Paz Padilla ha contado durante su entrevista en ‘Viva la vida’ una anécdota que tuvo con Luis Merlo, que interpreta a Bruno Quiroga en ‘La que se avecina’. La presentadora de ‘Sálvame’ adora a su compañero, lo que no quita para que le diera un buen ‘zasca’, eso sí, en tono de broma. Según cuenta, Merlo le comentó que estaba algo agobiado: “Ya no estoy joven, hay que ver con lo guapo que yo era…”. A lo que Paz respondió: “¡Pues te jodes! Porque has tenido años en los que has sido mono y ahora estás con la edad. Yo he sido fea toda mi vida y ahora estoy mona. ¡Déjame disfrutar!”. Todo el plató se ha partido de risa con la guasa de Paz Padilla.