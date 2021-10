La muerte de Rocío Jurado dejó rota una familia que jamás volvió a ser lo que era. Una pequeña Gloria Camila, rodeada en todo momento por su hermana mayor Rocío Carrasco, no podía evitar romper a llorar en la misa funeral de su madre. Totalmente devastada, la niña se dejaba ver arropada por sus familiares en todos y cada uno de los homenajes que se organizaron por la memoria de la cantante.

Ana María Aldón no ha perdido detalle del vídeo que el equipo de 'Viva la vida' ha preparado para repasar la dura vida de Gloria Camila. La colaboradora se ha compungido al ver a su marido salir del hospital visiblemente débil y no ah dudado en sacar la cara por Gloria Camila al ver su famosa y polémica pelea en plena calle: " Ella es una leona defendiendo a los suyos".

Para Ana María, tanto Gloria Camila como José Fernando han tenido una dura infancia y adolescencia: "Sufrieron mucho al perder a su madre, pero quiero decir que José no estuvo solo criándolos, la hermana de Rocío, Gloria, ayudó mucho a criar a esos niños". Ana María Aldón siente verdadera devoción por la hija de su marido: "A ella cuando yo llegué le costó un poco aceptarme, no es que me hiciera la vida imposible pero sí que le costó entender que ahora también estaba yo allí, a ella que era la princesa de su casa".