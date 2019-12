El fuerte enfrentamiento entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros: "A mí no me amenaces ni me levantes el dedito"

"Ten cuidadito con lo que dices", ha respondido Matamoros. "¿Me vas a amenazar tu a mí? A mi amenazas ninguna porque no tengo miedo a ti ni a nadie, y baja el dedito guapo", ha estallado la navarra. "A mí ningún hombre me habla levantando las manos ni la voz. No tienes lo que hay que tener". "Fíjate si tengo lo que hay que tener que voy a contar todo, pero cuando a mí me de la gana", ha zanjado Kiko sin dejar nada claro de lo que ocurre entre los televisivos.