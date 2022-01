Carmen Borrego ya se ha pronunciado sobre este reencuentro en 'Sálvame' y ahora es su hermana quien da más detalles: "Estoy contenta", asegura a Emma García en 'Viva la vida'. Sin embargo, Terelu ha confesado en 'Viva la vida' que "aún no han hablado" , que simplemente han pasado juntas un día en familia y que siente una inmensa alegría por el hecho de que las cosas estén de nuevo tranquilas y su hija y su hermana vuelvan a hablarse con cariño .

Al parecer, la conversación sigue pendiente entre las hermanas pese al acercamiento del año nuevo: "Esta foto nos la hicimos el día uno de enero y fue un día muy bonito". Sobre su madre, María Teresa Campos, Terelu ha asegurado que no sabe nada: "Cuando dicen que mi madre lo sabe todo no es verdad, mi madre no sabe nada de todo lo que en realidad ha pasado".