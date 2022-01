Pero ¿Esperaba este desenlace o no sabía qué situación iba a encontrarse? Carmen sabía que no iba a pasar nada malo dado que su sobrina ya le había enviado un mensaje "muy conciliador" en fin de año: "Era el momento de encontrarnos". Y precisamente este encuentro ha sido su "regalo más bonito de reyes".

"Voy a intentar que no vuelva a ocurrir", añadía la colaboradora, que explicaba: "No puede ser que cosas que pasen en un plató afecten a la familia". Es más, este es un tema que hablaron las tres y estuvieron de acuerdo: "Vamos a dejar a un lado la tele para no enturbiar la relación".