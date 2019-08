Violeta estalla contra José Antonio: "Estarías encantado con que hubiese ruptura porque has sido el metem**** oficial"

Violeta y José Antonio protagonizan una discusión fortísima en directo en el plató de 'Viva la vida' donde se han mostrado descalificaciones de todo tipo entre ambos dejando muy clara su animadversión mutua. Según Violeta, el colaborador habría sido una de las personas que más hincapié han hecho en intentar acabar con su relación con Fabio: "Estarías encantado con que hubiese ruptura porque has sido el 'metemierda' oficial de la relación". Por su parte José Antonio ha lanzado un duro ataque a la extronista: "No te quiere nadie, no te quiere ni tu novio".