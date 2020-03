Nina se marcha sola de Oeste dispuesta a tener su hijo con Mario: "Te va a necesitar"

Tras descubrir que estaba embaraza de Mario Mendoza, Nina Bandeira amenazó al abogado con no tener el niño. " La única oportunidad de que seas su padre es huyendo conmigo de Oeste ", le sugirió en el último capítulo. Sin embargo, la joven recapacita y está dispuesta a dar a luz a su hijo aunque no sea junto a su padre.

"No nos vamos a ninguna parte, me voy yo sola, no quiero terminar como mi madre. Yo te quiero y siempre te he querido y este niño era mi oportunidad de atarte a mí, pero no quiero pasar el resto de mi vida junto a un hombre que está enamorado de otra. No quiero vivir amargada día tras día esperando a que eso cambie, cómo hizo mi madre. Sé que estás enamorado de Lara y que nunca la vas a olvidar", le confiesa Nina a Mario.