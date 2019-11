Alejandra Rubio se sincera con Sobera: su complicado pasado en el instituto y el golpe más duro de su vida

Alejandra Rubio llega a ‘Volverte a ver’ para darle una sorpresa a su madre Terelu Campos pero antes se ha sentado junto a Carlos Sobera y se ha sincerado. La joven ha confesado lo mal que lo pasó en el instituto cuando algunas compañeras de clase le dieron de lado, ha hablado de cómo vivió la enfermedad de su madre y de cómo las muertes de una tía y de Beatriz, la pareja de su padre, supuso un duro golpe en su vida.: “Me volví un poco loca, me puse el pelo de mil colores. No sabía encontrarme, no sabía por dónde tirar”.