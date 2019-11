Tenso encuentro entre dos examigas: "¿Me tiene que traer aquí para decirme esto?"

Cristina y Sara eran muy amigas y trabajaban juntas en una residencia. Pero unos malos entendidos con algunas compañeras de trabajo han hecho que se distancien hasta el punto de romper su relación. La primera quiere recuperar la amistad de la segunda después de cuatro meses. Cristina se ha quedado sin amigas y le duele no tener a Sara a su lado.

El encuentro en plató ha sido de lo más tenso, pues Sara no estaba dispuesta a retomar su relación con Cristina, lo que ha dejado a ésta muy triste. Según Sara, Cristina “cruzó una línea” y eso no lo va a olvidar nunca. Por eso no ha querido apartar el pantallón para abrazarla.