Bene siente que ha sido mala madre con Jonathan e Isabel: “Quiero pediros perdón por la vida que hemos llevado, las casas de acogida y los centros de menores"

Bene ha tenido una vida complicada, y se ha puesto en contacto con 'Volverte a ver' porque quiere pedir perdón a sus hijos por no haber sido buena madre con ellos. Se tuvo que separar del padre de Jonathan e Isabel y no tenía suficientes recursos económicos, y los niños acabaron en un centro de menores, "eso me hace sentir culpable", ha explicado.