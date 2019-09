Su hija no quiere saber nada de él y le envía una dura carta: "Vivo una vida plena en la que no formas parte"

José lleva tres años sin hablarse con su hija y confiesa que su vida no tiene sentido sin ella. Se divorció de su mujer hace seis años y ella y la niña se quedaron viviendo en Suiza. Cuando se separaron, prometieron mantener contacto. Pero cuando ella iba a venir a visitarle algo ocurrió. No apareció y cuando José intentó ponerse en contacto con ella, recibió su rechazo. Le bloqueó en el teléfono y no ha podido contactar con su hija.