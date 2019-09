Edurne da una gran sorpresa a un invitado de 'Volverte a ver', el viernes a las 22:00h

La cantante, compositora, actriz y miembro del jurado de 'Got Talent España' por quinta temporada consecutiva , será protagonista del próximo programa de 'Volverte a ver', el viernes a las 22h. La madrileña será cómplice de la abuela de Mario, uno de sus mayores fans. Juntas, le darán una gran sorpresa que el joven no podrá olvidar. Al programa también acudirán una mujer que sueña con reencontrarse con su sobrino, a quien no ve desde hace 14 años; un hombre determinado a pedir una segunda oportunidad a su exmujer; un padre que anhela recuperar la relación con su hija, a la que no ve desde hace seis años; y una mujer que desea pedir perdón a su hermana por no haberla cuidado cuando estaba enferma de cáncer.