No perdona la deslealtad de su expareja y le niega una segunda oportunidad: "Me dolió que me echara de casa"

José Antonio quiere recuperar a su expareja, Tania. Quiere que le dé una segunda oportunidad porque, mientras vivían juntos, ella le pilló hablando con otra persona por redes sociales. Después de meses sin tener relación, se ven las caras en plató y lo cierto es que la conversación que han mantenido ha sido agradable, a pesar de que las heridas no están cerradas: “Me dolió que me echara de casa, me dejó sola”. Confiesa que no se fía de José Antonio y la reconciliación no será posible por el momento.