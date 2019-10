Paqui vuelve para reconciliarse con su hija y ésta le sorprende: "Me robaron a mi bebé con 16 años, no dejes de verme"

Paqui, con la voz temblorosa, quiere pedir perdón a su “niña” y explicarle el motivo de tantos años de ausencia: “Hice las cosas lo mejor que pude y se pusieron muchas cosas en mi contra, no fue nada fácil mi divorcio y no tenía a nadie que me pudiese ayudar, viví en la calle, estuve comiendo en comedores sociales…”. Ana, con lágrimas en los ojos, no podía parar de llorar.