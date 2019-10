El mensaje de Luis Merlo a aquellos que quieren ser famosos sin trabajar: "Son caminos que no me interesan"

El chico se llama Cristobal y es un huracán. En el instituto no para de trabajar con su equipo de teatro, en casa saca tiempo para escribir guiones, relata historia, interpreta personajes... en definitiva, como dice su madre, "no para quieto". La sonrisa de Luis Merlo hablaba sola, orgulloso de que este chico quiera llegar a la cima trabajando y con esfuerzo: “A mí de pequeño me decían una cosa: ‘trabaja mucho y puede que seas famoso’. Ahora oigo mucho a gente que toma otros caminos, que a mi no me interesan: ‘Hazte famoso y puedes que trabajes mucho’. Ése no es el orden”.