Miguel se arrepiente de los engaños y los malos hábitos durante su matrimonio: "Ella es la mujer de mi vida"

Miguel Ángel y Silvia son los protagonistas de esta historia de amor. Se conocieron cuando eran adolescentes y, aunque a ella no le gustaba por su chulería, Miguel se quedó prendado de sus ojos color caramelo nada más verla. Poco a poco la complicidad entre ambos fue aumentando y decidieron empezar una relación marcada por la distancia y las llamadas telefónicas: ella al cuartel donde Miguel estaba destinado, y él a casa de los padres de Silvia. Se casaron jóvenes y Miguel cometió el error de no saber abandonar su vida de soltero: noches fuera de casa, fiestas, malos hábitos y engaños a su esposa. Miguel se arrepiente de aquello y asegura que no ha sabido estar a la altura. Además, afirma que su esposa ha cargado con toda la responsabilidad de su casa, los dos hijos que tienen en común y un negocio familiar frustrado. Ahora quiere pedir perdón a Silvia, aclararle que ha cambiado y reconocer públicamente que es la mujer de su vida.