Mónica se reencuentra con su tía biológica después de 45 años: “Nunca me he olvidado de vosotros”

Después de casase a los 22 años, Mónica le preguntó a su madre sobre sus orígenes pero ella prefirió no hablar y se limitó a decir que Juan no fue bueno. Además, antes de morir, le entregó unas fotografías antiguas en las que aparecía Mónica con su familia paterna biológica siendo estos los únicos recuerdos que conserva. Ahora ha reunido el valor suficiente para buscar respuestas en el plató. Allí se ha reencontrado con su tía Milagros después de más de cuatro décadas: “Nunca me he olvidado de vosotros”. Sin embargo, Milagros le ha dado a Mónica una noticia que no esperaba recibir: su padre biológico murió hace un año.