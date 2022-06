El 'zasca' de Alexia Rivas a Cristina Porta: "Qué pena que aquí no hables y en otros sitios sí"

" Hay que sonreír como dice la Pantoja . También te digo que a estas alturas de la vida prefiero un buen cerebro a un cuerpazo", ha comentado la periodista, quien rompió su relación con el ganador de 'Secret Story' hace unos meses. " Cristina estuvo en ‘Secret Story’ y tuvo una historia preciosa con Luca Onestini. En el vídeo aparecía Gianmarco que es su hermano. Rompieron y terminaron un poco como muchas parejas, como Shakira y Piqué. Y no muy bien porque si dice que no todo es cuerpo…", explicaba Miguel Ángel Nicolás a los espectadores.

" No hay relación y ya está ", ha zanjado la colaboradora. En ese momento ha intervenido Alexia Rivas propinando un gran 'zasca' a su compañera: "Qué pena que aquí no hables y en 'Lecturas' sí", le ha dicho. Cristina ha puesto cara de pocos amigos y ha optado por no responder.

Este no es el primer rifirrafe que presenciamos entre las colaboradoras. Recientemente Alexia y Cristina protagonizaron un tenso enfrentamiento por Anabel Pantoja. La ex de Luca Onestini aseguró que la sobrina de la tonadillera "daba de comer a mucha gente", a lo que la reportera no dudo en responder: "Yo trabajo en cuatro programas y tú solo en este. Tú no hablas aquí de tus ex, pero lo haces en revistas", se defendió.