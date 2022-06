Rocío Flores desvela los detalles de su próxima exclusiva a Gloria Camila

Rocío Flores protagoniza una exclusiva en bañador

La hija de Rocío Carrasco ha sido entrevistada por su tía, Gloria Camila

"Al principio me costó un poco", cuenta

Gloria Camila Ortega ha acudido como reportera a un importante evento sobre el cuidado facial. Allí ha coincidido con nada más y nada menos que con su sobrina Rocío Flores. La hija de 'La más grande' ha querido entrevistar en primer lugar a la colaboradora de 'AR', que no ha podido disimular su entusiasmo: !Qué guay que me entrevistes tú!". "¿Mejor yo que cualquiera, no?", ha preguntado ella.

La hermana de Rocío Carrasco ha preguntado a Ro Flores por su próxima exclusiva, que vera la luz el próximo miércoles en una conocida revista. "Nos hemos enterado de que mañana sale una entrevista, una exclusiva en la que sales muy pibón en bañador, queríamos saber cómo te has sentido". "La verdad que al principio me costó un poco pero me fui soltando y yo creo que al final ha quedado bien", ha respondido ella.

"¿Hay alguna sorpresita que vayamos a ver?", ha querido saber Gloria. "No te puedo adelantar nada, mañana te acompaño al quiosco y a comprarla", le ha prometido Flores. "Bueno pues mañana todo el mundo a comprar la revista que sale la gordi más guapa que la hos...", ha despedido Gloria la conexión.

La pullita de Alexia Rivas a Rocío

En plató, Alexia Rivas no ha podido evitar lanzar una pullita a Rocío. "Lo del bikini me parece fenomenal pero donde dije digo, digo Diego, aquí las palabras…dijo que no iba a posar. Su palabra queda un poco en el aire", ha comenzado diciendo.