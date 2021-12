El último adiós a Verónica Forqué: de las sentidas palabras de Yolanda Ramos, al bonito recuerdo de Terelu

"Hacía mucho que no hablaba con ella, no contestaba, la he visto por la tele", decía por su parte Pepón Nieto. A mí se me iluminaba la cara cuando desde el primer día Verónica solo me hablaba de mi hija y de la suya, eso crea un vínculo", nos contaba Terelu Campos. "Ella en el concurso estaba bien, estaba feliz…Hemos vivido momentos tan divertidos, porque era tan divertida, con esa carita…", confesaba Eduardo Navarrete con un hilo de voz.