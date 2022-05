Exclusiva | Así fue la noche de Tania Medina con Iván Pedraja: imágenes de la fiesta y las primeras palabras del actor

El actor ha cogido el teléfono a 'Ya son las ocho' y ha sido preguntando directamente por todo este tema. Pese a que se encontraba grabando ha contestado: "No hablo de mi vida privada. No voy a hablar nada sobre el tema, estoy con proyectos míos y no puedo hablar".

Tras esto, Amor Romeira no tardaba en reaccionar y decía estar en "'shock' con la actitud de este chico", debido a que el actor dejó claro a la colaboradora que no dijese nada, "por favor no hables de eso, no me nombres, perjudica a mi carrera. Ahora, 'Ya son las ocho' están desde el lugar de los hechos y muestras imágenes en exclusiva de lo que pasó aquella noche.