"Nos deja una actriz brillante y una mujer encantadora. Fue maravilloso poder entrevistarla. Hasta siempre Verónica Forqué", se despedía Pablo Iglesias. "No puedo creerlo de verdad, te voy a echar tanto de menos amiga mía", aseguraba Toñi Moreno. "Desolación absoluta, no tengo palabras, pena, te quiero Verónica, mi pésame a tu familia". "Desolada por tu pérdida, y que afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y que generosa has sido con todas las cosas q me decías de mi hija. Siempre serás una grande entre las grandes. Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver", decía adiós a su amiga, Terelu.