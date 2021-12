Rosa Benito y Rocío Flores han solucionado sus problemas

Tía y sobrina han hecho las paces

"No tuvimos que pedirnos perdón", cuenta

Rosa Benito y Rocío Flores por fin han enterrado el hacha de guerra. La hija de Rocío Carrasco hizo una pregunta a Alessandro Lecquio mientras éste hablaba de Rosa, que no sentó nada bien a la tertuliana. Estó desató un duro enfrentamiento entre tía y sobrina, que no dejaban de lanzarse mensajes a través de los programas de Telecinco.

Sin embargo, tal y cómo la ex de Amador Mohedano ha contado en 'Ya son las ocho', su relación ha vuelto a ser la que era y han dejado atrás todos sus conflictos. A pesar de que ninguna quería dar su brazo a torcer, la hija de Antonio David Flores llamó a la colaboradora.

"Me llamó pero tenía muy poca batería. Cuando llegué a casa la llame, tuvimos una conversación muy cordial de verdad, no nos reprochamos nada, nos quedamos con lo bueno. Todo lo que viene de mi cuñada Rocío es maravilloso, lo siento porque me emociono", ha revelado conteniendo el llanto.

"Mira, siempre, siempre, llevo esta foto que me la dio su abuela", ha dicho sacando una fotografía de Rocío. "Para mí también es una persona muy especial. He llegado a entenderla, está en un momento difícil, lleva mucho dentro de ella y hay que entenderla, a veces te pones una coraza para ocultar tus sentimientos. Solamente hablamos de ella y yo, no hablamos de su padres", cuenta Rosa.

Rosa: "No nos pedimos perdón"