Francisco fue agredido brutalmente en la batalla campal de Cartagena: "Nos están haciendo mucho daño"

El bar en el que trabaja Francisco se ha quedado sin la mitad de su vajilla y pérdidas de hasta 2.000 euros, ya que no pudieron cobrar las cenas que dieron aquella noche. Todo empezó por una pelea entre dos chicas, en la que dos policías, que estaban de vacaciones, terminaron metiéndose para separar.

El camarero del bar cuenta cómo vivió el violento episodio: “Yo estoy bien. Las imágenes aparentan más de lo que fue, pero no me ha pasado nada. Mi jefa sí que recibió el impacto de un vaso. Ella no puede más psicológicamente”, explicaba Francisco.