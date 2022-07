Los okupas amenazan continuamente a los vecinos de la urbanización de Santa Cruz de Retamar, les dicen que les van a cortar las manos o incluso a matar. Fernando es uno de los afectados, explica que la convivencia es “imposible, es una gente que ha venido de malos modos. No hacen más que amenazar con que van a violar a nuestras mujeres”.

Eugenio es otro de los vecinos enfadados, “yo pago mi luz, pago mi agua y ellos no, con lo cual todo eso lo pagamos los vecinos”. Puede aceptar que no compren su propia casa pero no “que vivan a costa de nosotros, esto es insoportable”.