Impactantes imágenes | Brutal paliza a una menor de 16 años en el barrio de Villaverde de Madrid

La madre de la menor ha interpuesto una denuncia en la Comisaría del distrito de Usera contra la agresora, pero no sería la única que habría cometido un grave delito. Los jóvenes que subieron las imágenes a las redes sociales podrían haber cometido un delito contra la intimidad. La policía no puede detener a un menor si es un delito de lesiones leves porque no ha necesitado una intervención quirúrgica, por lo que la agresora continua en libertad.