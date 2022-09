María (nombre ficticio) ha denunciado en ‘Ya es mediodía’ la situación que está viviendo en el colegio concertado en el que estudia su hijo. Esta madre solicitó un centro público, pero como no había plazas, derivaron al menor a un concertado: “Por mi situación económica no puedo asumirlo, así que Educación se hacía cargo de la plaza de mi hijo”.

María habló con la directora para exponerle su situación, pero ha relatado que no llegaron a ningún acuerdo: “Me dijo que no quería que mi hijo se quedara a comedor teniendo una beca de comedor (…) Me dijo que no se iba a quedar, aunque se ha seguido quedando, claro, porque puse esto en manos de inspección”.