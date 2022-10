Jaime Onieva estalla ante la presión de los medios de comunicación: “¿Quitáis el trípode o lo tiro?

¿Dónde está Íñigo Onieva? ¿Está escondido en La Finca? ¿Está en la casa familiar de la Moraleja? El paradero del que pudo llegar a ser el marqués de Griñón sigue siendo todo un misterio y obliga a sus familiares a dar la cara ante los medios de comunicación y vivir con una presión que no esperaban. Una situación que solo él propio empresario puede frenar y que ha hecho a su hermano Jaime, estallar ante las cámaras.

Triste o celebrando su nueva soltería , no lo sabemos, pero lo único que es una realidad es que la madre y los hermanos del empresario ven como cada día la prensa hace guardia en la puerta de su chalet de la Moraleja a la espera de tener alguna información sobre el desaparecido.

Carolina Molas ya estallaba hace unos días contra los compañeros que la preguntaban de forma insistente y ha decidido no volver a responder a ninguna de las preguntas que se le formulan. Su hija Alejandra nunca se ha pronunciado y con mucha educación no para de pedir a los periodistas que dejen de insistir pero en esta ocasión, el hermano del empresario, Jaime Onieva, ha sido el que no ha podido más y ha estallado.