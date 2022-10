Borja Escalona intenta irse de una tienda de ropa sin pagar: al negarse amenaza con cobrarles 10.000€

“Este es el chándal que me va n a regalar con esta pedazo de promo”, decía Escalona abrochándose la chaqueta de la prenda. Sin embargo, parece que en el local no estaban por la labor y les decía: “Si me dais los datos fiscales de la empresa, mi manager os manda la factura de la promo esta”.

La mujer afectada nos contaba que es argentina, pero él decía que no lo parecía: “Me insinuó que era colombiana y no argentina por las curvas, me miró un poquito raro de arriba abajo y bueno me hizo sentir bastante incómoda en ese momento”, relataba.