Joaquín Prat, tras el testimonio de Andrés de la concentración motera de Algar (Cádiz): “Después del semen de fuerza de Ortega Cano llega ‘El pene no era mío’”

José Rodríguez Infante, Pdte. Club de moteros y organizador del evento que concentró a más de 500 motoristas le ha explicado a Fabiola Etayo en directo que el ayuntamiento lleva años cediéndoles el local y que no tenía ni idea de lo que iba a suceder en su interior. Además, ha querido desmentir los rumores y ha pedido perdón “Son imágenes falsas porque no está haciendo lo que parece… queremos dejar claro que eso es falso y pedimos perdón a aquellas personas que se han sentido ofendidas ”.

José asegura que su padre es el primero que se ha disgustado con lo sucedido “ Mi padre el primero que me ha dicho que cómo se me ocurre montar algo así … este año ha sido un poquito más fuerte”, pero insiste en que “Es una simulación de felación a la persona que está con ella” .

Una persona que también nos ha contado su versión de los hechos en directo. Andrés, el protagonista de la actuación, ha explicado que todo fue una simulación “el pene era de plástico, no era mío, era una simulación”. Algo que está intentando que entiendan los que le critican por las calles del pueblo “me dicen que si no me da vergüenza subirme al escenario”. Con el asunto aclarado, Joaquín Prat ha tenido que contener la risa ante lo surrealista de la situación y ha afirmado “Después del semen de fuerza de Ortega Cano llega ‘El pene no era mío’”.