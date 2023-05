Cómo actuar cuándo te llega una multa errónea: A María José le llegó una multa de una moto que no tiene

¿Quién debería correr con los gastos en el caso de los errores administrativos?

María José ha tenido que ser ella misma la que se ponga en contacto con la Comunidad de Madrid

A María José Barral Rodríguez, una vecina de Logroño, le ha llegado una sanción de tráfico por entrar en un espacio restringido del número 51 de la Calle de Alcalá en Madrid. Una denuncia dirigida a una moto con matricula GWZ, pero la afectada hace años que no está en Madrid, no tiene moto y la matricula no coincide tampoco con la de su coche.

“En Tráfico me dicen que no pueden hacer nada y me dicen que le escriba una carta certificada a Madrid”, ha explicado María José atónita ante la falta de medios para poder solucionar un error administrativo del que ella no tiene ninguna culpa.

Tras tener que hacerse cargo del pago de una carta certificada y no encontrar una solución, esta vecina de Logroño acudió a la diputación de Gobierno y tras “reírse un buen rato”, le gestionaron un escrito haciendo la correspondiente reclamación. María José esperaba que el asunto se solucione en los 16 días que faltan para poder anular la sanción “y no me quiten el dinero o me bloqueen la cuenta”.