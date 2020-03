Uno de los afganos acusado de violación en Murcia: “No soy un violador, esto es muy injusto”

Uno de los tres afganos a los que tres chicas americanas acusaron de violación en Murcia ha hablado para los medios de comunicación. Sin poder contener las lágrimas y la emoción, ha dicho: “Esta acusación es falsa. Vine a visitar a mi amigo a España y, ni él es un violador, ni yo tampoco. Esto es muy injusto. No digo estas palabras para llamar la atención, sino porque no me queda elección”.