Carlos Sobera, ante la jugada de un concursante de 'El precio justo': "Este no lo aciertas ni de coña"

telecinco.es 14 MAR 2026 - 14:31h.

El momentazo de Carlos Sobera en el programa de este sábado en 'El precio justo'

Carlos Sobera, impresionado con una concursante que padece esclerosis múltiple: "Maravillosa por haber venido"

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Carlos Sobera es un magnífico maestro de ceremonias en 'El precio justo'. El presentador se involucra como nadie durante las jugadas de los concursantes, entra al trapo en seguida, conecta con todos ellos y también aporta su gran sentido del humor.

Es por ello por lo que nos ha dejado un momentazo en la emisión del programa de este sábado 14 de marzo cuando uno de los participantes, José Ángel, estaba jugando al 'Joker' con Tania Medina y Carlos Sobera.

El concursante debía adivinar si el precio que marcaba diferentes productos era verdadero o falso. En uno de ellos, Carlos Sobera se ha detenido para opinar lo siguiente: "Este no lo aciertas de ni coña", haciendo alusión a la buena suerte que había tenido hasta entonces.

Se trataba de un peluche de un gato que venía acompañado de un mini pescado, también de peluche. Sobera parecía tenerlo claro, José Ángel liba a fallar en esta ocasión, ¿pero ha sido así? Descúbrelo en el vídeo.