Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 13:53h.

La ganadora de 'GH DÚO' se enfada con Sandra Barrios por usar su audio viral en un vídeo junto a su exnovio Manuel González

Lucía Sánchez se sincera sobre la terapia que ha hecho tras la ruptura con Isaac Torres: "He salido de muchas cosas"

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¡Lucía Sánchez estalla contra Sandra Barrios! La que fuera ganadora de 'GH DÚO' ha explotado en sus redes sociales con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'. El motivo de este enfado es el vídeo que la exnovia de Juanpi Vega ha compartido junto a Manuel González, en el que utilizan el audio viral de Lucía con su mítico "la manita relajá".

Manuel González y Lucía Sánchez vuelven a estar en guerra. Antes de que Manuel ingresase a la última edición de 'GH DÚO', la expareja se había reconciliado por completo. Incluso, mantenían una relación muy cercana y amistosa que se fue afianzando a medida que ambos ambos compartían mucho tiempo juntos siendo colaboradores de 'LIDLT 9'.

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Sin embargo, lo que parecía el nacimiento de una bonita amistad, es ya cosa del pasado y entre ellos vuelven a volar los cuchillos. Una enemistad que resurgía en el plató de 'GH DÚO', donde Lucía Sánchez vivía un brutal enfrentamiento con el padre de Manuel González mientras este aún se encontraba dentro de la casa de Tres Cantos.

Una vez fuera del reality, Manuel González reaccionaba a todas las imágenes del fuerte choque entre su padre y su expareja y tomaba una drástica decisión: "Esto que ha pasado para mí es un punto y final con ella para siempre. Irreversible. Si yo hubiera estado en esa situación hubiera agachado la cabeza por respeto a ella y a sus padres. Creo que no era necesario".

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Lucía Sánchez, contra Sandra Barrios tras su vídeo con Manuel: "En fin..."

Un conflicto entre la expareja en el que Sandra Barrios se ha visto envuelta. Y es que la expareja de Juanpi Vega y compañera de Manuel González en la cuarta edición de 'GH DÚO' ha compartido a través de su cuenta de TikTok un vídeo junto al gaditano, con el que ha formado una bonita amistad en la casa de Tres Cantos.

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Este vídeo no le ha sentado nada bien a Lucía Sánchez, debido a que Sandra Barrios y Manuel González aparecen utilizando su audio de "la manita relajá", la famosa frase de Lucía que se hizo viral en 'La isla de las tentaciones 3', edición en la que participó junto a Manuel. Muy molesta, la gaditana no ha dudado en dejar un comentario bajo la publicación: "En fin..."

Una reacción que recogía Javi Hoyos en sus redes sociales y que, más tarde, tras el revuelo generado por su comentario, la propia Lucía Sánchez decidía responder al periodista, explicando claramente el motivo por el que estaba tan molesta por el vídeo que habían compartido Sandra y Manuel:

"He defendido mucho a Sandra y me cae bien, pero después de todo lo que ha pasado me parece como si se estuviese riendo de mí. Bajo mi punto de vista, quizás no estoy en lo cierto, pero para mí eso sobra", aclaraba Lucía Sánchez.