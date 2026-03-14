Líbano denuncia ataques sistemáticos de Israel a trabajadores sanitarios en su nueva ofensiva contra Hezbolá

Qatar evacúa algunas zonas del país en medio de la escalada de la guerra en Irán

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Tel AvivContinúa el conflicto en Oriente Medio. En estos 15 días de conflicto bélico, Israel ha puesto entre los objetivos de sus ataques a sus vecinos del Líbano, con bombardeos diarios.

Son ya más de 700 las víctimas en estas dos semanas. Ocho en la ciudad de Sidón, en un edificio de viviendas. Y otros 12 fallecidos, esta misma madrugada, son médicos que trabajaban en un centro de salud también del sur del país. Como ha informado Laura de Chiclana en 'Informativos Telecinco', en Israel se habla de una incursión terrestre en Líbano.

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12 trabajadores sanitarios muertos en un ataque israelí contra un centro de salud en el sur de Líbano

12 profesionales sanitarios --médicos, paramédicos y enfermeros-- han perdido la vida este sábado en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano que ha alcanzado un centro de atención primaria en la localidad de Burj Qalawiya.

Asimismo, otro trabajador del centro ha resultado herido y la cifra de fallecidos todavía es preliminar debido a que continúan las labores de rescate entre los escombros del edificio en busca de personas desaparecidas, según fuentes del Ministerio de Salud de Líbano recogidas por la agencia oficial libanesa NNA.

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"El Ministerio condena este ataque contra uno de sus centros, que forma parte de la red de atención primaria de salud presente en todo el territorio libanés, y reitera su condena a la violencia continua contra el personal sanitario, que contraviene todas las leyes internacionales humanitarias. Cabe destacar que este es el segundo ataque en pocas horas, tras el ataque contra los paramédicos en Al Sawana", reza un comunicado emitido por las autoridades del país.

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Líbano denuncia ataques sistemáticos de Israel a trabajadores sanitarios en su nueva ofensiva contra Hezbolá

Por su parte, el Ministerio de Salud de Líbano ha denunciado que los ataques israelíes de esta semana han dejado 26 trabajadores muertos y 51 heridos solo durante esta semana en medio del recrudecimiento de los combates entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií libanés Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo. El Ministerio condena además que Israel está incluyendo por primera vez entre sus objetivos a trabajadores de Cruz Roja Libanesa desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

"Desde el inicio de su agresión contra Líbano, el enemigo israelí ha atacado sistemáticamente a los equipos de ambulancias mientras realizaban sus labores de rescate en el frente", ha lamentado el Ministerio de Salud antes de repudiar de nuevo el último ataque israelí en la localidad de Burj Qalawiya, que ha dejado doce sanitarios muertos.

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El portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichay Adraee, ha denunciado en las últimas horas que Hezbolá está empleando ambulancias y camiones civiles para sus actividades militares. Sobre el primer caso, el Ministerio de Salud ha negado de manera tajante que esté ocurriendo tal situación y que Hezbolá tiene totalmente restringido el uso de sus vehículos.

La guerra, en cifras

El balance de muertos a causa de los ataques del Ejército israelí en Líbano desde principios de marzo, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán se acerca ya a los 800. En el último balance del Gobierno libanés han cifrado en 773 el número de víctimas mortales, de las cuales 62 mujeres y 608 hombres, y a 1.933 el de heridos, entre ellos 349 mujeres y 1.258 hombres.

A esto se suma que más de 800.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en apenas 10 días desde que Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá intercambiaron sus primeros ataques, después de que la ofensiva sorpresa de Israel y Washington contra territorio iraní acabara con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.